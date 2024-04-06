نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان نظيره ليتشي عصر اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة بداية المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سان سيرو.

ويتواجد فريق ميلان في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان مباراة ليتشي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – بن ناصر – لوفتش تشيك

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش