نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق فولهام، اليوم السبت الموافق 6 أبريل الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره فولهام، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام عبر قناة beIN Sports 2