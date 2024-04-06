نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت الموافق 6 إبريل الجاري؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي فريق أستون فيلا مع نظيره برينتفورد، عصر اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيلا بارك.

حيث يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد برينتفورد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وستنقل مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد عبر قناة beIN Sports 1HD،.