نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق كريستال بالاس، اليوم السبت الموافق 6 إبريل الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي اليوم السبت 6 أبريل الجاري، على ملعب سيلهرست بارك، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستقوم ببث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports HD 1.