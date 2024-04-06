نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم عن مباريات الدوريات العالمية أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي بجانب دوري أبطال إفريقيا وكأس ملك إسبانيا والتي يتنافس فيها نجوم الكرة العالمية على مختلف البطولات. يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورت القطرية بينما تنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية. موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 حول العالم والقنوات الناقلة ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الأحد في البطولات العالمية... * دوري أبطال إفريقيا: - بترو أتلتيكو ومازيمبي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر - أسيك ميموزا والترجي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر * الدوري الألماني: - يونيون برلين وباير ليفركوزن الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر - فرايبورج ولايبزيج الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر - ماينز ودارمشتات الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر - هايدنهايم وبايرن ميونخ الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر - كولن وبوخوم الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر - بوروسيا دورتموند وشتوتجارت الساعة 6 ونصف صباحا بتوقيت مصر * كأس ملك إسبانيا: - أتلتيك بلباو وريال مايوركا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر * الدوري الإنجليزي: - كريستال بالاس ومانشستر سيتي الساعة 1 ونصف ظهرا بتوقيت مصر - استون فيلا وبرينتفورد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر - إيفرتون وبيرنلي الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر - فولهام ونيوكاسل يونايتد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر - لوتون تاون وبورنموث الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر - وولفرهامبتون وويستهام يونايتد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر - برايتون وآرسنال الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر * الدوري الإيطالي: - ميلان وليتشي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر - روما ولاتسيو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر - امبولي وتورينو الساعة 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر * الدوري الفرنسي: - لانس ولوهافر الساعة 5 مساء بتوقيت مصر - باريس سان جيرمان وكليرمون فوت يونايتد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر