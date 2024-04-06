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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتل ليفربول صدارة البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 70 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة في حين جاء مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم في البريميرليج...

- كريستال بالاس ومانشستر سيتي الساعة 1 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- استون فيلا وبرينتفورد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- إيفرتون وبيرنلي الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- فولهام ونيوكاسل يونايتد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- لوتون تاون وبورنموث الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وويستهام يونايتد الساعة الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- برايتون وآرسنال الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر