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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي اليوم السبت بانطلاق ثلاث مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو في الموسم الحالي برصيد 79 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة في حين جاء يوفنتوس بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الكالتشيو..

- ميلان وليتشي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- روما ولاتسيو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- امبولي وتورينو الساعة 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر