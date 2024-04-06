نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل باريس سان جيرمان نظيره كليرمون فوت وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل باريس سان جيرمان وهو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 8 لقاءات وهزم في لقاء وحيد.

أما كليرمون فوت فيدخل اللقاء في المركز الأخير وفي رصيده 20 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 ولاقى الهزيمة في 18 لقاء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة اة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط.