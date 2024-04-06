نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل نادي كليرمون فوت ضيفا على حساب باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي

ويدخل باريس سان جيرمان وهو متصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 8 لقاءات وهزم في لقاء وحيد.

أما كليرمون فوت فيدخل اللقاء في المركز الأخير وفي رصيده 20 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 ولاقى الهزيمة في 18 لقاء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان في المواجهة

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فيريرا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي

القنوات الناقلة لمباراة اة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط.