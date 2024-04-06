نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة حسين الشحات.. حالته الصحية وتوقعات غيابه عن مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني النادي الأهلي من سلسلة من الإصابات التي تلاحق أعضاء الفريق الأساسيين، وآخر هذه الإصابات كانت للاعب حسين الشحات، الذي تعرض لإصابة خطيرة جراء تدخل من لاعب فريق سيمبا التنزاني، مما أدى إلى سقوطه على أرض الملعب ونقله إلى المستشفى بسبب فقدانه الوعي.

فما هي حالة حسين الشحات الصحية وكم سيغيب عن المشاركة مع الأهلي؟ هل سيكون غائبًا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

تبين أن حسين الشحات يعاني من شرخ بسيط في عظام الوجه، وسيحتاج إلى فترة علاج وراحة لفترة قصيرة ستبعده عن المشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة.

يهدف ذلك إلى منحه الفرصة للتعافي والتأهيل، وتجنب أي تداعيات قد تسبب زيادة الإصابة أو تفاقمها.

وبالنسبة لمدة الغياب المتوقعة لحسين الشحات بسبب الشرخ في الوجه، صرح إسلام السيد، طبيب جراحة العظام والكسور، أن الكسور أو الشروخ البسيطة في الوجه تستغرق فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع للعودة إلى المشاركة في المباريات. أما الكسور الكبيرة والمعقدة في الوجه، فقد تستغرق فترة غياب تصل إلى 8 أسابيع، وذلك وفقًا لنتائج الفحوصات النهائية التي ستحدد مدى الضرر الذي تعرض له اللاعب.

تترتب على غياب حسين الشحات لمدة أقلها أسبوعين شكوك بشأن مشاركته في مباراة القمة المقبلة المقررة في 15 أبريل على ملعب ستاد القاهرة، وهو ما يعني أن المدرب "كولر" قد يستبعده من حساباته في هذه المباراة الهامة.

حاليًا، يتم مراقبة حسين الشحات من قبل الأطباء في المستشفى لمدة 24 ساعة، نظرًا لتعرضه لأزمة في وعيه، حسبما أعلن شقيقه في تصريحات تلفزيونية.