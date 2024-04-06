نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل نادي بايرين ميونخ ضيفا ثقيلا على حساب هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري الألماني.

ويدخل بايرين ميونخ المباراة وفي جعبته 60 نقطة ومتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني حيث حصد نقاطه من 27 مباراة حقق فيهم الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 وهزم في 5 لقاءات.

أما هايدنهايم فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة من 27 مباراة حقق فيهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 وهزم في 11 لقاء.

موعد مباراة بايرين ميونخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرين ميونخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

تنقل مباراة الفريقين عبر قناة 3 beIN SPORTS الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.