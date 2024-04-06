نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث محبي الكرة الألمانية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة لها.
مواعيد أبرز مباريات الدوري الألماني
بايرليفركوزن ضد يونيون بيرلين 3:30.
بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 3:30.
كولن ضد بوخوم 3:30.
دورتموند ضد شتوتجارت 6:30.
ترتيب الدوري الألماني
1- بايرليفركوزن 73 نقطة
2- بايرن ميونخ 60 نقطة
3- شتوتجارت 57 نقطة
4- دورتموند 53 نقطة
5- لايبزيج 50 نقطة
6- فرانكفورت 42 نقطة
7- أوجسبورج 36 نقطة
8- فرايبورج 36 نقطة
9- هوفنهايم 33 نقطة
10- فيردر بريمن 31 نقطة
11- هايدنهايم 30 نقطة
12- يونيون برلين 29 نقطة
13- مونشنجلادباخ 28 نقطة
14- فولفسبورج 28 نقطة
15- بوخوم 26 نقطة
16- ماينز 20 نقطة
17- كولن 19 نقطة
18- دارمشتات 14 نقطة
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة bein sports 3
القمر: سهيل
التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.