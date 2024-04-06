الرياضة

موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث محبي الكرة الألمانية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أبرز مباريات الدوري الألماني

بايرليفركوزن ضد يونيون بيرلين 3:30.

بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 3:30.

كولن ضد بوخوم 3:30.

دورتموند ضد شتوتجارت 6:30.

ترتيب الدوري الألماني

1- بايرليفركوزن 73 نقطة
2- بايرن ميونخ 60 نقطة
3- شتوتجارت 57 نقطة
4- دورتموند 53 نقطة
5- لايبزيج 50 نقطة
6- فرانكفورت 42 نقطة
7- أوجسبورج 36 نقطة
8- فرايبورج 36 نقطة
9- هوفنهايم 33 نقطة
10- فيردر بريمن 31 نقطة
11- هايدنهايم 30 نقطة
12- يونيون برلين 29 نقطة
13- مونشنجلادباخ 28 نقطة
14- فولفسبورج 28 نقطة
15- بوخوم 26 نقطة
16- ماينز 20 نقطة
17- كولن 19 نقطة
18- دارمشتات 14 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري 
تردد قناة bein sports 3

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

مريم الجابري

مريم الجابري

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