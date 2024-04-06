نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الألمانية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة لها. مواعيد أبرز مباريات الدوري الألماني بايرليفركوزن ضد يونيون بيرلين 3:30. بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 3:30. كولن ضد بوخوم 3:30. دورتموند ضد شتوتجارت 6:30. ترتيب الدوري الألماني 1- بايرليفركوزن 73 نقطة

2- بايرن ميونخ 60 نقطة

3- شتوتجارت 57 نقطة

4- دورتموند 53 نقطة

5- لايبزيج 50 نقطة

6- فرانكفورت 42 نقطة

7- أوجسبورج 36 نقطة

8- فرايبورج 36 نقطة

9- هوفنهايم 33 نقطة

10- فيردر بريمن 31 نقطة

11- هايدنهايم 30 نقطة

12- يونيون برلين 29 نقطة

13- مونشنجلادباخ 28 نقطة

14- فولفسبورج 28 نقطة

15- بوخوم 26 نقطة

16- ماينز 20 نقطة

17- كولن 19 نقطة

18- دارمشتات 14 نقطة القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.