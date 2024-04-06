نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث محبي الكرة العربية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها.
موعد مباريات اليوم
الطائي ضد الشباب 9:00.
الاتفاق ضد الرياض 9:00.
جدول ترتيب دوري روشن
1- الهلال 77 نقطة
2- النصر 65 نقطة
3- الأهلي 52 نقطة
4- التعاون 47 نقطة
5- الاتحاد 47 نقطة
6- الفتح 37 نقطة
7- الاتفاق 36 نقطة
8- ضمك 35 نقطة
9- الخليج 34 نقطة
10- الفيحاء 32 نقطة
11- الشباب 31 نقطة
12- الوحدة 31 نقطة
13- الرائد 27 نقطة
14- الرياض 25 نقطة
15- الاخدود 24 نقطة
16- الطائي 22 نقطة
17- أبها 22 نقطة
18- الحزم 16 نقطة
هدافي دوري روشن
1- رونالدو 29 هدف
2- ميتروفيتش 22 هدف
3- عبدالرزاق حمدلله 18 هدف
4- تاليسكا 16 هدف
5- جورج نكودو 15 هدف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد ssc
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.