نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها. موعد مباريات اليوم الطائي ضد الشباب 9:00. الاتفاق ضد الرياض 9:00. جدول ترتيب دوري روشن 1- الهلال 77 نقطة

2- النصر 65 نقطة

3- الأهلي 52 نقطة

4- التعاون 47 نقطة

5- الاتحاد 47 نقطة

6- الفتح 37 نقطة

7- الاتفاق 36 نقطة

8- ضمك 35 نقطة

9- الخليج 34 نقطة

10- الفيحاء 32 نقطة

11- الشباب 31 نقطة

12- الوحدة 31 نقطة

13- الرائد 27 نقطة

14- الرياض 25 نقطة

15- الاخدود 24 نقطة

16- الطائي 22 نقطة

17- أبها 22 نقطة

18- الحزم 16 نقطة هدافي دوري روشن 1- رونالدو 29 هدف

2- ميتروفيتش 22 هدف

3- عبدالرزاق حمدلله 18 هدف

4- تاليسكا 16 هدف

5- جورج نكودو 15 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.