الرياضة

موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث محبي الكرة العربية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباريات اليوم

الطائي ضد الشباب 9:00.

الاتفاق ضد الرياض 9:00.

جدول ترتيب دوري روشن

1- الهلال 77 نقطة 
2- النصر 65 نقطة 
3- 52 نقطة
4- التعاون 47 نقطة
5- الاتحاد 47 نقطة
6- الفتح 37 نقطة
7- الاتفاق 36 نقطة
8- ضمك 35 نقطة
9- الخليج 34 نقطة
10- الفيحاء 32 نقطة
11- الشباب 31 نقطة
12- الوحدة 31 نقطة
13- الرائد 27 نقطة
14- الرياض 25 نقطة
15- الاخدود 24 نقطة
16- الطائي 22 نقطة
17- أبها 22 نقطة
18- الحزم 16 نقطة

هدافي دوري روشن

1- رونالدو 29 هدف
2- ميتروفيتش 22 هدف
3- عبدالرزاق حمدلله 18 هدف
4- تاليسكا 16 هدف
5- جورج نكودو 15 هدف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد ssc
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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