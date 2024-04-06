نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الفرنسية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت 9:00. لانس ضد لوهافر 5:00. ترتيب الدوري الفرنسي 1- باريس سان جيرمان 62 نقطة

2- بريست 50 نقطة

3- ليل 49 نقطة

4- موناكو 49 نقطة

5- نيس 43 نقطة

6- لانس 42 نقطة

7- مارسيليا 39 نقطة

8- رين 39 نقطة

9- ريمس 39 نقطة

10- ليون 35 نقطة

11- تولوز 32 نقطة

12- ستراسبورج 32 نقطة

13- مونبلييه 30 نقطة

14- نانت 28 نقطة

15- لوهافر 27 نقطة

16- لوريان 26 نقطة

17- ميتز 23 نقطة

18- دارمشتات 20 نقطة القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 4 القمر: سهيل التردد: 11585 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.