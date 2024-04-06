نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث محبي الكرة الفرنسية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم السبت 06-04-2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم
باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت 9:00.
لانس ضد لوهافر 5:00.
ترتيب الدوري الفرنسي
1- باريس سان جيرمان 62 نقطة
2- بريست 50 نقطة
3- ليل 49 نقطة
4- موناكو 49 نقطة
5- نيس 43 نقطة
6- لانس 42 نقطة
7- مارسيليا 39 نقطة
8- رين 39 نقطة
9- ريمس 39 نقطة
10- ليون 35 نقطة
11- تولوز 32 نقطة
12- ستراسبورج 32 نقطة
13- مونبلييه 30 نقطة
14- نانت 28 نقطة
15- لوهافر 27 نقطة
16- لوريان 26 نقطة
17- ميتز 23 نقطة
18- دارمشتات 20 نقطة
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة bein sports 4
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.