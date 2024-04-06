نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أجويرو يعود من الاعتزال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سيرجيو أجويرو سيعود للممارسة كرة القدم مجددًا رغم اعتزاله.

قالت الصحيفة إن لاعب مانشستر سيتي السابق سيشارك في بطولة كرة في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل فيها الفائز على جائزة تبلغ مليون دولار (791 ألف إسترليني).

وأوضحت: "سيرجيو أجويرو سبق أن اعتزل في 2021 بناء على نصيحة طبية عن عمر يناهز 33 عامًا، بعدما كان قد غادر لتوه إنجلترا للانضمام إلى برشلونة، لكن نُصح بترك اللعب بعد أن اكتشف أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب".

وأضافت: "الدولي الأرجنتيني السابق سيشارك في مسابقة يتكون فيها كل فريق من سبعة لاعبين من أيقونات العصر الحديث في مواجهة بعضها البعض وستقام في الفترة من 5 إلى 10 يونيو في كاري بولاية نورث كارولينا".

وتابعت: "القائمة الكاملة للفرق التي تبلغ 48 فريقًا، والفريق الذي سيمثله أغويرو لم يتم تأكيده بعد، أبرز الفرق المشاركة هي بروسيا دورتموند، وفريق كومو من دوري الدرجة الثانية، وفريق ريكسهام الإنجليزي من الدرجة الثانية".