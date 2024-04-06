نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتحرك لضم بديل نوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسابق حارس مرمى فريق بايرن ميونخ مانويل نوير، الزمن لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام آرسنال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه بدأ الفريق وضع خطط للمستقبل فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى.

غاب نوير عن بايرن لأكثر من أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني، كما غاب عن المباراة التي خسرها بايرن أمام بروسيا دورتموند 0-2 وأيضًا يغيب عن مباراة هايدنهايم التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.

بديل نوير



وخلال فترة غيابه أتم نوير عامه الـ38، ومع نهاية تعاقده في الموسم المقبل، بدأ بايرن في النظر إلى الأمام واللعب دون الحارس المخضرم الذي فاز بكل لقب متاح مع النادي منذ انتقاله إليه في عام 2011، كما فاز أيضًا بكأس العالم 2014 مع ألمانيا.

ونفس الأمر ينطبق على الحارس البديل سفين أولريش، الذي يبلغ 35 عامًا، ويمتد تعاقده حتى 2025.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس دانييل بيريتز في الصيف الماضي حتى 2028، وهناك رضا بتطوره رغم أنه لا يحصل على وقت للعب.

وقال توماس توخيل، مساء الجمعة: "إنه لاعب كبير ويتدرب كمهووس. لديه دائمًا ابتسامة على وجهه، ولديه مجموعة مذهلة للتدريب معهم بوجود نوير، وأولريش حيث يمكنه التعلم منهما. نحن راضون للغاية".

وهناك أيضًا ألكسندر نوبل 27 عامًا الذي يعد من المرشحين. وانضم نوبل في الأساس بايرن في عام 2022، مثل نويل من شالكه، ولكنه لعب معارًا لموناكو في الموسمين الماضيين كما أنه أعير لشتوتغارت، ويلعب معه دورًا كبيرًا في الموسم الحالي. وينتهي عقد نوبل أيضًا في 2025.

ولكن بايرن أيضًا ينظر خارجيًا، حيث ذكرت تقارير أن من بين المرشحين للانضمام لبايرن ديوغو كوستا، حارس بورتو، والفرنسي مايك مانيان، حارس ميلان الإيطالي، والحارس الهولندي بارت فيربروجين، حارس برايتون