عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشيكل الرسمي لفريقه، استعدادا لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس، اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: لويس، روبن دياز، ستونز، جفارديول.

خط الوسط: رودريجو، بوب، دي بروين.

وفي الهجوم: جاك جيرليش، ألفاريز، إيرلينج هالاند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.

