نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة جديدة من برشلونة في سوق الانتقالات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة أونز مونديال الفرنسية أن نادي برشلونة ينتهج استراتيجية جديدة في سوق التعاقدات مع اللاعبين.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يسعى إلى تطبيق سياسة انتقالات جديدة تمامًا ينفذها الرئيس الحالي خوان لابورتا.

وشددت على أن السنوات الأخيرة غيرت الإدارة مفهوم التعاقدات وقلصت النفقات بضم لاعبين بصفقات في المتناول دون المغالاة أو أرقام قياسية.

خطة جديدة من برشلونة في سوق الانتقالات

وتابعت: "في كثير من الأحيان كان يتم البحث عن نجوم بنفقات كبيرة كما حصل في عهد جوسيب ماريا بارتوميو، لكن تغير الوضع منذ عودة خوان لابورتا على رأس النادي في عام 2021. إذ اضطر إلى الاكتفاء بالوسائل المتاحة، حيث تمكن "البلوجرانا" من إبرام تعاقدات بتكلفة منخفضة من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية".

وقالت: "أصبحت السياسة الآن واضحة للغاية، وهي الاستثمار بشكل كبير فقط في اللاعبين رفيعي المستوى أو من خلال المراهنة على اللاعبين الشباب كما كان الحال بشكل خاص مع ميكايل فاي ونوح دارفيتش".