نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. أجويرو يعود من الاعتزال وبايرن ميونخ يتحرك لضم بديل نوير ونجم الأهلي يفاجئ شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 6-4-2024 في السطور التالية:

أجويرو يعود من الاعتزال

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سيرجيو أجويرو سيعود للممارسة كرة القدم مجددًا رغم اعتزاله.

قالت الصحيفة إن لاعب مانشستر سيتي السابق سيشارك في بطولة كرة في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل فيها الفائز على جائزة تبلغ مليون دولار (791 ألف إسترليني).

وأوضحت: "سيرجيو أجويرو سبق أن اعتزل في 2021 بناء على نصيحة طبية عن عمر يناهز 33 عامًا، بعدما كان قد غادر لتوه إنجلترا للانضمام إلى برشلونة، لكن نُصح بترك اللعب بعد أن اكتشف أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب".

وأضافت: "الدولي الأرجنتيني السابق سيشارك في مسابقة يتكون فيها كل فريق من سبعة لاعبين من أيقونات العصر الحديث في مواجهة بعضها البعض وستقام في الفترة من 5 إلى 10 يونيو في كاري بولاية نورث كارولينا".

وتابعت: "القائمة الكاملة للفرق التي تبلغ 48 فريقًا، والفريق الذي سيمثله أغويرو لم يتم تأكيده بعد، أبرز الفرق المشاركة هي بروسيا دورتموند، وفريق كومو من دوري الدرجة الثانية، وفريق ريكسهام الإنجليزي من الدرجة الثانية".

بايرن ميونخ يتحرك لضم بديل نوير

يسابق حارس مرمى فريق بايرن ميونخ مانويل نوير، الزمن لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام آرسنال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه بدأ الفريق وضع خطط للمستقبل فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى.

غاب نوير عن بايرن لأكثر من أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني، كما غاب عن المباراة التي خسرها بايرن أمام بروسيا دورتموند 0-2 وأيضًا يغيب عن مباراة هايدنهايم التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.

وخلال فترة غيابه أتم نوير عامه الـ38، ومع نهاية تعاقده في الموسم المقبل، بدأ بايرن في النظر إلى الأمام واللعب دون الحارس المخضرم الذي فاز بكل لقب متاح مع النادي منذ انتقاله إليه في عام 2011، كما فاز أيضًا بكأس العالم 2014 مع ألمانيا.

ونفس الأمر ينطبق على الحارس البديل سفين أولريش، الذي يبلغ 35 عامًا، ويمتد تعاقده حتى 2025.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس دانييل بيريتز في الصيف الماضي حتى 2028، وهناك رضا بتطوره رغم أنه لا يحصل على وقت للعب.

وقال توماس توخيل، مساء الجمعة: "إنه لاعب كبير ويتدرب كمهووس. لديه دائمًا ابتسامة على وجهه، ولديه مجموعة مذهلة للتدريب معهم بوجود نوير، وأولريش حيث يمكنه التعلم منهما. نحن راضون للغاية".

وهناك أيضًا ألكسندر نوبل 27 عامًا الذي يعد من المرشحين. وانضم نوبل في الأساس بايرن في عام 2022، مثل نويل من شالكه، ولكنه لعب معارًا لموناكو في الموسمين الماضيين كما أنه أعير لشتوتغارت، ويلعب معه دورًا كبيرًا في الموسم الحالي. وينتهي عقد نوبل أيضًا في 2025.

ولكن بايرن أيضًا ينظر خارجيًا، حيث ذكرت تقارير أن من بين المرشحين للانضمام لبايرن ديوغو كوستا، حارس بورتو، والفرنسي مايك مانيان، حارس ميلان الإيطالي، والحارس الهولندي بارت فيربروجين، حارس برايتون

نجم الأهلي يفاجئ شوبير

أشاد عماد النحاس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الفريق في الفترة الحالية، في ظل إصابة محمد الشناوي.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ظل ابتعاد محمد الشناوي، لم نرَ فارق كبير مع تواجد مصطفى شوبير، الذي تألق في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "أداء الأهلي في الشوط الأول من مباراة الإياب أمام سيمبا كان من الممكن أن يشعرنا بالقلق على الفريق، ولكن مصطفى شوبير واصل تألقه وحافظ على نظافة شباكه".

وتابع: "لا أعرف إن كان مارسيل كولر هو من طلب لاعبي الأهلي التراجع الدفاعي في الشوط الأول، أم جودة سيمبا والروح المعنوية العالية هي من دفعت الأهلي للدفاع، ففريق سيمبا لديه لاعبين مميزين، ويمتلك 12 لاعبًا من المحترفين الأجانب من جنسيات مختلفة".