انت الأن تتابع خبر المنتخب الأولمبي يعلن قائمته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة اللاعبين الأولية للمشاركة في معسكر قطر لخوص نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منتصف الشهر الحالي في الدوحة.

وضمت القائمة النهائية 24 لاعبا: أحمد الجعيدي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، يوسف حسان، فيصل أبو شنب، محمد أبو النادي، عامر جاموس، وسيم الريالات، علي العزايزة، أحمد السلمان، محمد كحلان، محمد أبو طه، عون المحارمة، بشار الذيابات، عارف الحاج، مهند أبو طه، سيف درويش، سيف بشابشة، بكر كلبونة، مالك علان، رزق بني هاني.

وينتظر أن يلتحق اللاعب محمد كحلان بصفوف المنتخب بعد اجتيازه الفحوصات الطبية اللازمة في عمان للاطمئنان على جاهزيته، مع إمكانية انضمام اللاعب عمر صلاح المحترف في صفوف الوكرة القطري للنهائيات القارية حال موافقة ناديه، في ظل إقامة المنافسات خارج أيام الفيفا الرسمية.

ويغادر وفد المنتخب إلى الدوحة، مساء اليوم السبت، للقاء نظيره الصيني وديا يوم غد الأحد، ثم مواجهة فيتنام أيضا في 10 من الشهر ذاته، قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 15 نيسان، حيث يشارك المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية، بلقاء أستراليا الاثنين 15 نيسان، يليه مواجهة قطر 18 الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة غينيا رابع أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر معسكر قطر والمواجهة مع الصين وفيتنام وديا، محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب قبل البطولة القارية .