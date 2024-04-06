نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أونز مونديال: خطة برشلونة في الانتقالات.. ديلي ميل: أجويرو يعود من الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 6-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-



أونز مونديال: خطة جديدة من برشلونة في الانتقالات

كشفت صحيفة أونز مونديال الفرنسية أن نادي برشلونة ينتهج استراتيجية جديدة في سوق التعاقدات مع اللاعبين.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يسعى إلى تطبيق سياسة انتقالات جديدة تمامًا ينفذها الرئيس الحالي خوان لابورتا.

وشددت على أن السنوات الأخيرة غيرت الإدارة مفهوم التعاقدات وقلصت النفقات بضم لاعبين بصفقات في المتناول دون المغالاة أو أرقام قياسية.

ديلي ميل: أجويرو يعود من الاعتزال

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سيرجيو أجويرو سيعود للممارسة كرة القدم مجددًا رغم اعتزاله.

قالت الصحيفة إن لاعب مانشستر سيتي السابق سيشارك في بطولة كرة في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل فيها الفائز على جائزة تبلغ مليون دولار (791 ألف إسترليني).

وأوضحت: "سيرجيو أجويرو سبق أن اعتزل في 2021 بناء على نصيحة طبية عن عمر يناهز 33 عامًا، بعدما كان قد غادر لتوه إنجلترا للانضمام إلى برشلونة، لكن نُصح بترك اللعب بعد أن اكتشف أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب".

وأضافت: "الدولي الأرجنتيني السابق سيشارك في مسابقة يتكون فيها كل فريق من سبعة لاعبين من أيقونات العصر الحديث في مواجهة بعضها البعض وستقام في الفترة من 5 إلى 10 يونيو في كاري بولاية نورث كارولينا".

وتابعت: "القائمة الكاملة للفرق التي تبلغ 48 فريقًا، والفريق الذي سيمثله أغويرو لم يتم تأكيده بعد، أبرز الفرق المشاركة هي بروسيا دورتموند، وفريق كومو من دوري الدرجة الثانية، وفريق ريكسهام الإنجليزي من الدرجة الثانية".

بيلد: بايرن ميونخ يتحرك لضم بديل نوير

يسابق حارس مرمى فريق بايرن ميونخ مانويل نوير، الزمن لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام آرسنال المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه بدأ الفريق وضع خطط للمستقبل فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى.

غاب نوير عن بايرن لأكثر من أسبوعين بسبب إصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني، كما غاب عن المباراة التي خسرها بايرن أمام بروسيا دورتموند 0-2 وأيضًا يغيب عن مباراة هايدنهايم التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.

وخلال فترة غيابه أتم نوير عامه الـ38، ومع نهاية تعاقده في الموسم المقبل، بدأ بايرن في النظر إلى الأمام واللعب دون الحارس المخضرم الذي فاز بكل لقب متاح مع النادي منذ انتقاله إليه في عام 2011، كما فاز أيضًا بكأس العالم 2014 مع ألمانيا.

ونفس الأمر ينطبق على الحارس البديل سفين أولريش، الذي يبلغ 35 عامًا، ويمتد تعاقده حتى 2025.

وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس دانييل بيريتز في الصيف الماضي حتى 2028، وهناك رضا بتطوره رغم أنه لا يحصل على وقت للعب.