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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ​إلكاي جوندوجان​ لاعب وسط ​برشلونة​ عن مستقبله بعد الاعتزال خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وأكد جوندوجان: "أفكر في التدريب بكل صراحة، سأكون مجنونًا إذا لم أفكر في التدريب، لأنني محظوظ وكان لدي مدربين استثنائيين طوال مسيرتي وقد تعلمت منهم".

جوندوجان: أفكر في التدريب بعد الاعتزال

ولعب جوندوجان ( 34 عاما) تحت قيادة يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند وبيب جوارديولا في مانشستر سيتي وتشافي في برشلونة، يواخيم لوف وهانزي فليك ويوليان ناغلسمان في منتخب ألمانيا.

وأضاف: "لقد رأيت كيفية تعاملهم مع بعض المواقف الصعبة، لذلك أتخيل نفسي مدربا عندما اعتزل نهائيا".

وانتقل جوندوجان إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر سيتي بصفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع النادي الانجليزي.