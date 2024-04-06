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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني الدولي السابق ​مسعود أوزيل​ عن الفريق الوحيد الذي كان يتمنى أن يلعب له خلال مسيرته.

ونشر أوزيل الذي اعتزال لعب كرة القدم بشكل نهائي في مارس 2023، صورة له على حسابه في منصة "إكس"، تعبر عن مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها بينما كان يقف وهو يرتدي قميص نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي الذي لم يلعب له على مدار مسيرته التي امتدت لـ17 عاما.

أوزيل: تمنيت اللعب بقميص هذا الفريق

وعلق النجم الألماني السابق قائلا: "فخور بمسيرتي المهنية وبجميع الأندية الرائعة التي حظيت بشرف اللعب لها.. ناد واحد فقط كان ينقصني: حبي الإيطالي نادي يوفنتوس".

ولعب أوزيل (35 عاما) خلال مسيرته الحافلة لأندية ​شالكه​ وفردر بريمن في ألمانيا، و​ريال مدريد​ الإسباني، و​أرسنال​ الانجليزي قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي ​فنربخشه​ ثم باشاكشهير إسطنبول.