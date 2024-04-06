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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل مثيرة في عقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

وقالت سبورت نقلًا عن مقابلة صحفية بين أحد ملاك إنتر ميامي خورخي ماس ومجلة فوربس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتحصل على ما بين 50 و60 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديه القدرة على تحقيق المزيد من خلال صفقات "تقاسم الإيرادات" الفردية مع شركتي آبل وأديداس".

تفاصيل مثيرة في عقد ميسي مع إنتر ميامي

وأوضح خورخي ماس أن ليو ميسي لديه "شرط تعاقدي مع ديفيد بيكهام" في عقده يمنح اللاعب الأرجنتيني خيار تولي مسؤولية النادي دون الحاجة إلى عملية شراء".

وليس من الواضح متى سيعتزل ميسي كرة القدم، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.