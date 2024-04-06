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أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر سيتي اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك على إستاد سلهارست بارك.

ويفتتح السيتي وكريستال بالاس منافسات الجولة الـ32 من "البريميير ليغ"، والتي تشهد اليوم إجراء 7 مواجهات قوية، أبرزها بين فولهام أمام نيوكاسل يونايتد، وكذلك برايتون مع آرسنال.

الدوري الإنجليزي.. السيتي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس



ويدخل السيتي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 67 نقطة، خلف آرسنال الوصيف بفارق نقطة وحيدة، مباراة اليوم مع أفضلية مواجهاته الخمسة الأخيرة مع كريستال بالاس.

وفاز السيتي في مناسبتين وتعادل في مثلهما وخسر مرة وحيدة في آخر 5 مواجهات مع مضيفه على إستاد سلهارست بارك.