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أحمد جودة - القاهرة - يحل الترجي التونسي ضيفا على أسيك ميموزا الإيفواري، اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي في تونس، بالتعادل السلبي.

ويسعى الترجي إلى تخطي عثرة الذهاب والعودة بانتصار أو تعادل إيجابي يمكنه من العبور إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا.. الترجي في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام أسيك ميموزا

وذكر موقع "foot24" التونسي، أن الترجي لم ينجح في تحقيق الفوز في أي من المباريات الأربعة التي لعبها ضد نظيره الإيفواري في دوري الأبطال بالكوت ديفوار، حيث كان الفوز الأول لفريق أسيك في لقاء إياب دور مجموعات موسم 1998-1999، حين تفوق عليه بهدف نظيف.

وتجدد الموعد بين الفريقين في الكوت ديفوار في إياب دور مجموعات 2004-2005، حين انتصر أسيك بهدف نظيف في مباراة إياب دور المجموعات، في نسخة عرفت إقصاء الفريقين من دور المجموعات، ليتواجها مجددًا في إياب دور مجموعات نسخة 2006-2007 حين انتصر الفريق الايفواري بهدفين نظيفين.

وتأهل فريق الترجي إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد حلوله في المركز الثاني بمجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل أسيك ميموزا إلى ربع النهائي بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة.