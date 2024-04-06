الرياضة

موعد مباريات الدوري الإسباني القادمة والقنوات الناقلة 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الدوري الإسباني القادمة والقنوات الناقلة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات الدوري الإسباني القادمة والقنوات الناقلة لها.


مواعيد مباريات الليجا


13/4 أتلتيكو مدريد ضد جيرونا 2:00.
ريال مدريد ضد ريال مايوركا 6:30.
برشلونة ضد قادش 9:00.
14/4 إشبيلية ضد لاس بالماس 2:00.
فياريال ضد أتلتيك بيلباو 6:30.


ترتيب الدوري الإسباني


1- ريال مدريد 75 نقطة
2- برشلونة 67 نقطة
3- جيرونا 65 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 58 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 56 نقطة
6- ريال سوسيداد 49 نقطة
7- فالنسيا 44 نقطة
8- ريال بيتيس 42 نقطة
9- أوساسونا 39 نقطة
10- فياريال 38 نقطة
11- خيتافي 38 نقطة
12- لاس بالماس 37 نقطة
13- ألافيس 32 نقطة
14- إشبيلية 31 نقطة
15- ريال مايوركا 31 نقطة
16- رايو فاليكانو 30 نقطة
17- سيلتا فيجو 28 نقطة
18- قادش 25 نقطة
19- غرناطة 14 نقطة
20- ألميريا 13 نقطة


القنوات الناقلة لمباريات الدوري


تردد قناة bein sports 3
القمر: سهيل
التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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