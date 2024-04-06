نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الدوري الإسباني القادمة والقنوات الناقلة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات الدوري الإسباني القادمة والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات الليجا



13/4 أتلتيكو مدريد ضد جيرونا 2:00.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا 6:30.

برشلونة ضد قادش 9:00.

14/4 إشبيلية ضد لاس بالماس 2:00.

فياريال ضد أتلتيك بيلباو 6:30.



ترتيب الدوري الإسباني



1- ريال مدريد 75 نقطة

2- برشلونة 67 نقطة

3- جيرونا 65 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 58 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 56 نقطة

6- ريال سوسيداد 49 نقطة

7- فالنسيا 44 نقطة

8- ريال بيتيس 42 نقطة

9- أوساسونا 39 نقطة

10- فياريال 38 نقطة

11- خيتافي 38 نقطة

12- لاس بالماس 37 نقطة

13- ألافيس 32 نقطة

14- إشبيلية 31 نقطة

15- ريال مايوركا 31 نقطة

16- رايو فاليكانو 30 نقطة

17- سيلتا فيجو 28 نقطة

18- قادش 25 نقطة

19- غرناطة 14 نقطة

20- ألميريا 13 نقطة



القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تردد قناة bein sports 3

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

