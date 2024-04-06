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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الوداد الرياضي عن تعاقده مع المدرب المغربي عزيز بنعسكر لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

واتفق نادي الوداد الرياضي مع المدرب عزيز بنعسكر على قيادة الفريق لنهاية الموسم الجاري بمساعدة الفرنسي سيباستيان بانييه.

الوداد المغربي يعلن عن مدربه الجديد رسميا

وأنهى الوداد التفاصيل الإدارية التي تهم تسجيل المدرب الجديد من أجل الإشراف على الفريق الأول لنهاية الموسم الكروي الحالي، بمساعدة نفس المدرب المساعد الذي اشتغل معه في فترة إشرافه على فريق المغرب الفاسي.

ورحب النادي عبر منصة إكس بالمدرب الجديد، وكتب: "مرحبًا بكم في عائلة الوداد، المدرب بنعسكر في أول حصة تدريبية مليئة بالإصرار والتفاني".