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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال المهاجم الدولي المصري ​مصطفى محمد​، صاحب هدف الفوز على نيس والركيزة الهجومية الأساسية التي يعوّل عليها ​نانت​ في سعيه للبقاء في ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، يحتاج إلى إثبات نفسه، قبل مواجهة ليون ضمن المرحلة الثامنة والعشرين الأحد.

مدرب نانت يتغزل في مصطفى محمد

وقال مدرّبه أنتوان كومبواريه عند سؤاله عن مكانة اللاعب في تشكيلته "نعم، إنه ضروري جدا! للحصول على الأهداف، عليك الزجّ بهدافين".

وأضاف كومبواريه مشيرا إلى انتهاء موسم جناحه النيجيري موزيس سايمون الذي يعد ايضا من ابرز لاعبيه في خط الهجوم يُعدّ تعرّضه لكسر في شظية القدم "في شتّى الاحوال، اليوم لم يعد لدينا (موزيس) سايمون".