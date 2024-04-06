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أحمد جودة - القاهرة - بدأ ريال مدريد التحضيرات النهائية لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

بدأ ريال المرحلة النهائية للتحضيرات لربع نهائي أبطال أوروبا بكل لاعبيه باستثناء المصابين تيبو كوروتوا وديفيد آلابا.

وسيخوض النادي الملكي اللقاء يوم الثلاثاء المقبل من دون لعب أي مباراة رسمية منذ الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

ريال مدريد يبدأ التحضيرات النهائية لمواجهة مانشستر سيتي

ولهذا فقد حصل الريال على فترة راحة واستعداد أكبر مقارنة بجدول مانشستر سيتي المزدحم.

وخاض الريال اليوم السبت تدريبًا منخفض الحدة وبحمل أقل من تدريب أمس الجمعة، وجرى التركيز على الجانبين التكتيكي والاستراتيجي.

وشمل التدريب لعب مباريات في مساحات مصغرة.

ويبدو أن الشك الوحيد الذي يساور مدرب الريال كارلو أنشيلوتي بخصوص التشكيل يتعلق بقلب الدفاع، وما إذا كان سيدفع بناتشو في هذا المركز أم بالفرنسي أوريلين تشواميني، وهو ما سيترتب عليه مشاركة إدواردو كامافينجا في خط النصف.