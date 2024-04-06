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أحمد جودة - القاهرة - تقدم ​مانشستر سيتي​ إلى وصافة ​الدوري الانجليزي الممتاز​ لكرة القدم بعد ان نجح في الفوز على ​كريستال بالاس​ برباعية مقابل هدفين في افتتاح مباريات السبت من الجولة ال 31، على ارض ملعب سيلهورست براك في العاصمة الانجليزية لندن.



باغت اصحاب الارض حامل اللقب بهدف عند الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، الا ان الضيوف لم يتأخروا في معادلة الارقام بعد 10 دقائق فقط على هز شباكهم عند الدقيقة 13 عن طريق كيفين دي بروين، لينتهي بعدها الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل.

مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويرتقي لوصافة البريميرليج

لم ينتظر السيتي الكثير من اجل تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني، بعد ان نجح ريكو لويس بتسجيل اولى اهداف النصف الثاني عند الدقيقة 47، واضاف ايرلينغ هالاند الهدف الثالث للسيتي بعد تمريرة حاسمة من دي بروين عند الدقيقة 66.

ليعود الاخير ويسجل الهدف الرابع بعد اربع دقائق فقط، الا ان اودسوني ادواردو نجح بتقليص الفارق قبل اربع دقائق على نهاية المباراة مستفيدًا من هجمة مرتدة.