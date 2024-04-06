نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي​ قائمة الفريق لمواجهة ​كولورادو رابيدز​ فجر الأحد في ​الدوري الأمريكي،​ والتي شهدت عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غياب 3 مباريات بداعي الإصابة.

ونشر النادي على حسابه الرسمي على منصة "اكس "صورة لميسي في نفق الملعب باللونين الأسود والأبيض وكتب "لقد عاد " باللون الوردي.

ميسي يعود لقائمة إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة

وضمت القائمة أيضا كل من ​جوردي ألبا​، سيرجيو بوسكيتس و​لويس سواريز​ و​ليوناردو كامبانا​ لكن سيفتقد الفريق لجهود 7 لاعبين بسبب الاصابة من ضمنهم روبرت تيلور وفاكوندا فارياس.

وفشل إنتر ميامي في حصد الفوز في المباريات الثلاث التي لعبها دون ميسي من ضمنها الخسارة أمام مونتيري المكسيكي في ربع نهائي ​دوري ابطال الكونكاكاف​ التي شهدت حصول 6 لاعبين من الفريق على بطاقة صفراء وطرد لاعب.