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أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللاعب ​داني الفيس​ للمرة الأولى منذ خروجه من السجن بشكل مؤقت بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو.

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن نظيرتها EL Periodico أن اللاعب البرازيلي يمثل أمام المحكمة في برشلونة كل يوم جمعة اذ قال: "هذا ما يجب أن أفعله، ليس لدي شيء آخر لأقوم به".

ورغم عدم اليقين بشأن مستقبل قضيته، أظهر ألفيس موقفا متفائلا وقال: "اللعبة التي يجب أن ألعبها هي في المحاكم".

للمرة الأولى.. داني ألفيس يتحدث منذ خروجه من السجن



واعترف بأنه ليس لديه ادنى فكرة عن المدة التي يمكن أن تستغرقها العملية القضائية، لكنه أعرب عن ثقته في أنه سينجو من أي تحدٍ يعرض عليه.

وقال: "أينما أذهب فأنا أبقى على قيد الحياة. أتأقلم مع كل شيء، لأنه بالنسبة لي ليس المكان هو الذي يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان".