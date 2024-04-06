نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة من رئيس دينامو زغرب لضم مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت تقارير صحفية إسبانية تطورات جديدة حول مستقبل لاعب ريال مدريد، لوكا مودريتش، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده مع الفريق الملكي في نهاية الموسم الحالي في صيف عام 2024.

هل ينضم مودريتش لـ دينامو زغرب؟

وبحسب تلك التقارير، تعتزم أندية الدوري السعودي التعاقد مع مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فيليمر زاجيتش، رئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي، قد قام بمبادرة إعلانية بهدف جلب مودريتش في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن زاجيتش قام بحجز صفحة إعلانية في صحيفة ماركا، وذلك في محاولة لإقناع مودريتش بالانضمام إلى فريقه الكرواتي، حيث ضمن الإعلان صورة لقميص مودريتش مع الفريق الكرواتي يحمل الرقم 10.

يُذكر أن مودريتش لعب لفترة في صفوف نادي دينامو زغرب بين عامي 2003 و2008، قبل أن ينتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.