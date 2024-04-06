جوارديولا يُشيد بـ دي بروين ويعلق على فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بأداء لاعبه كيفين دي بروين بعد أن أدى دورًا بارزًا في فوز الفريق على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دي بروين سجَّل هدفين لصالح مانشستر سيتي، الأول في الدقيقة 13 والثاني في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 على ملعب "سيلهوريست بارك"، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بفضل هذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 70 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بينما بقي رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

جوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي

وفي تصريحاته لشبكة "TNT SPORTS"، أثنى جوارديولا على أداء دي بروين، مشيرًا إلى أنه قاد الفريق بتميز من خلال تمريراته الحاسمة وأهدافه؛ وأشار إلى أنه يواصل الضغط على دي بروين للحفاظ على الانتصارات، مؤكدًا على جودة أداءه.

وتحدث جوارديولا أيضًا عن أداء لاعبه مانويل أكانجي الذي أشاد بتميزه في مركز الظهير الأيسر، وعن ريكو لويس الذي وصفه بأنه لاعب استثنائي، مشيدًا بقدرته على التسجيل ومساهمته في الفريق.

وفي الختام، أعرب جوارديولا عن تفاؤله باللاعبين المتاحين لمواجهة المباريات المقبلة، مؤكدًا على أهمية التعافي والاستعداد بشكل جيد قبل مواجهة ريال مدريد.