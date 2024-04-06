نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق فوزًا مهمًا أمام نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز كتيبة جوارديولا أمام كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ32 من بطولة البريميرليج.

ما ترتيب الدوري الإنجليزي ؟

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس.

1. ليفربول: 70 نقطة

2. مانشستر سيتي: 70 نقطة

3. أرسنال: 68 نقطة

4. أستون فيلا: 59 نقطة

5. توتنهام هوتسبير: 57 نقطة

6. مانشستر يونايتد: 48 نقطة

7. وست هام يونايتد: 45 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد: 44 نقطة

9. برايتون: 43 نقطة

10. تشيلسي: 43 نقطة

11. وولفرهامبتون: 42 نقطة

12. بورنموث: 41 نقطة

13. فولهام: 39 نقطة

14. كريستال بالاس: 30 نقطة

15. برينتفورد: 28 نقطة

16. إيفرتون: 26 نقطة

17. نوتينجهام فورست: 25 نقطة

18. لوتون تاون: 22 نقطة

19. بيرنلي: 19 نقطة

20. شيفيلد يونايتد: 15 نقطة.