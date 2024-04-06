دي بروين يطلق تصريحات مثيرة بعد فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - علق البلجيكي “ كيفين دي بروين” نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على فوز فريقه أمام كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق فوزًا مهمًا أمام نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز كتيبة جوارديولا أمام كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ32 من بطولة البريميرليج.

تعليق دي بروين بعد فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

وأكد دي بروين في تصريحات له منذ قليل: "نجحنا في الفوز على كريستال بالاس ببراعة، إنه موسم رائع للغاية، على الرغم من الإصابات التي كنت اعاني منها، ولكنني أشهر أنني بخير الآن".

وقال :" فعلت كل ما بوسعي، واستعديت بشكل مميز للمباراة؛ وبالفعل أدينا بشكل مميز، ونجحت في تسجيل هدفين".

وأكمل: " هناك ضغط كبير في الوقت الحالي، بعدما قدمنا أداء رائع وتحديدا بعد المباراة الماضية التي سجل فبها فودين ثلاثية، اللاعبين هم الذين يجعلونني دائما مستعد".

وعن فيل فودين أشار :" فودين شخص مثالي ولاعب رائع هذا الموسم، قدم أداء مميز، وهو يستحق ذلك لأنه يبذل جهدا كبيرا ".

وعن إمكانية اللعب مع فودين في خط الوسط أوضح دي بروين:" من المتوقع أن يحدث ذلك".

وتابع:" أرغب أن أكون قدوة لزملائي داخل الملعب، لا أود أن أكون الشخص الذي يتحدث مع الآخرين عن كيفية المعيشة، ولكن أود أن انصحهم في الملعب".

واردف:" لعبت كثيرا مع فيل فودين لفترة تصل إلى سبع أو ثماني سنوات حتى الآن؛ ولذلك بالنسبة لي هو ليس شاب، إنه نجم مميز ومذهل مع مانشستر سيتي ".

واختتم :" أحب المباريات التي تلعب في وقت مبكر، حيث نلعب بشكل مميز، سنستعد الآن للمباريات المقبلة، والآن سنعود ونحصل على الراحة، ثم سنواصل الاستعداد لريال مدريد يوم الثلاثاء ".