نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يوفنتوس ينقض على صفقة برشلونة المرتقبة في سباق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع هدف برشلونة في سباق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي يهدد بخطف صفقة مرتقبة من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جرينوود هدف يوفنتوس في الصيف

ويُعد النجم ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، هو الهدف الذي يسعى يوفنتوس للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي حسب ما أكدته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

انضم جرينوود إلى نادي خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وقدم أداءً مميزًا جذب أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.

ويأتي نجاح جرينوود مع خيتافي هذا الموسم السبب الذي أثار اهتمام برشلونة، وأبدى رغبته في ضمه.

ويعتبر عقد جرينوود مع مانشستر يونايتد سوف يمتد حتى عام 2025، وبعد انتهاء فترة الإعارة، سيعود لصفوف الشياطين الحمر.