نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفين دي بروين يعلن جاهزيته لمواجهة ريال مدريد ويعلق على تألقه ومستوى فودين المذهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم البلجيكي الدولي، كيفين دي بروين، لاعب الفريق الأول لنادي مانشستر سيتي، عن سروره الكبير بانتصار فريقه في المباراة التي جمعته بفريق كريستال بالاس يوم السبت الماضي، وقدم دي بروين أداءً مميزًا في هذه المواجهة، حيث نجح في تسجيل هدفين ساهما في قلب تأخر الفريق إلى فوز مستحق بنتيجة 4-2.

كيفين دي بروين يعلق على تألقه أمام كريستال بالاس

وفي تصريحاته لشبكة "TNTSports" البريطانية، أشاد دي بروين بأداء الفريق قائلًا: "كانت أداءً جيدًا، رغم تقلبات الموسم بسبب الإصابات التي تعرضت لها، إلا أنني شعرت بالجاهزية في هذه المباراة؛ إنني الآن جاهز بالكامل للمشاركة وهذا ما برز خلال مواجهة كريستال بالاس".

وأضاف النجم البلجيكي: "شعرت بالضغط عندما سجل فودين هدفين في مباراة أستون فيلا الأخيرة، إنهم يحفزونني لتقديم الأفضل دائمًا، المنافسة داخل الفريق هي ما يدفعني لتحسين أدائي، أعتقد أنني سأحافظ على مكانتي كأساسي في الفريق بمستواي، وإذا تراجعت فسأضطر للجلوس على دكة البدلاء، فودين قدم أداءً مذهلًا هذا الموسم ويستحق الاحترام والتقدير".

وتحدث دي بروين عن إمكانية اللعب جنبًا إلى جنب مع فودين، قائلًا: "عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، لم يكن أحد يتوقع أن ألعب مع ديفيد سيلفا سويًا في وسط الملعب، ولكن هذا ما حدث، ربما نكرر هذا التجربة مع فودين في الوقت الحالي".

وختم النجم البلجيكي حديثه بالحديث عن المباريات القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاستعداد لمواجهة ليفربول وآرسنال، معربًا عن تفاؤله بأداء الفريق في هذه المواجهات القادمة.