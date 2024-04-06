نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن دانيلي دي روسي المدير الفني لروما عن التشكيل الرسمي للذئاب لمواجهة لاتسيو في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وسيتقابل الفريقان بعد قليل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.



تعتبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الوكيل الحصري والوحيد لبث مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويحتل نادي روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 46 نقطة.



ومن المقرر أن يبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: سافيلار

خط الدفاع: كريستانتي وبيليجريني ويورينتي وشيليك

خط الوسط: مانشيني وأنجيلينو وبارديس

خط الهجوم: الشعراوي وروميلو لوكاكو وديبالا