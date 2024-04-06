الرياضة

محمد صلاح يوجه نصائح هامة لتحقيق النجاح

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نصائح هامة من أجل تحقيق النجاح والتطور.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية له لموقع ليفربول الرسمي:" النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقولها هي الأسهل، مثلًا إذا كنت تريد شيئًا ما، افعله وعليك أن تعرف مدى صعوبته وأنك ستواجه مطبات".

وأكد:" لكن إذا كنت تريد أقصى الحدود، يجب أن تستعد للتضحية بأشياء كثيرة لتحقيقه، وإلا لن يحصل".

وتابع صلاح:" إذا أردت حقًا تحسين شيء ما، افعله كل يوم، لمدة خمس، عشر دقائق يبدو الأمر سهلًا لكن ثق بي سيكون سهلًا إذا كررته كل يوم".

وأتم نجم ليفربول تصريحاته:" اغمض عينيك وافعل ما تريد في مخيلتك أو أي شيء تريد أن تشعر به، الامتنان أو أي شيء آخر، وسوف ترى الفارق مع مرور الوقت".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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