محمد صلاح يوجه نصائح هامة لتحقيق النجاح

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نصائح هامة من أجل تحقيق النجاح والتطور.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية له لموقع ليفربول الرسمي:" النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقولها هي الأسهل، مثلًا إذا كنت تريد شيئًا ما، افعله وعليك أن تعرف مدى صعوبته وأنك ستواجه مطبات".

وأكد:" لكن إذا كنت تريد أقصى الحدود، يجب أن تستعد للتضحية بأشياء كثيرة لتحقيقه، وإلا لن يحصل".

وتابع صلاح:" إذا أردت حقًا تحسين شيء ما، افعله كل يوم، لمدة خمس، عشر دقائق يبدو الأمر سهلًا لكن ثق بي سيكون سهلًا إذا كررته كل يوم".

وأتم نجم ليفربول تصريحاته:" اغمض عينيك وافعل ما تريد في مخيلتك أو أي شيء تريد أن تشعر به، الامتنان أو أي شيء آخر، وسوف ترى الفارق مع مرور الوقت".