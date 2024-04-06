نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يطلق تصريحات مثيرة بشأن المنافسة على الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تعليقات مثيرة بشأن المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

تصريحات مثيرة من صلاح عن المنافسة على الدوري

ويتنافس نادي ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بجانب نادي مانشستر سيتي ونادي آرسنال.

وتحدث محمد صلاح في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي قائلا:" الجميع يشعرون بالتوتر والمسؤولية بشأن المنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي والأوروبي، لست أنا وحدي، لذا علينا التحكم في عواطفنا في ذلك الوقت".

وتابع:" المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا كلاعبين هي أننا نحاول فقط الهروب من هذه المشاعر، ونحاول أن نشعر أنها ليست حقيقية أو شيئا من هذا القبيل".

وأختتم صلاح:" لكن في نهاية اليوم، إذا تعاملت معها بأفضل طريقة ممكنة، ستكون هذه هي الطريقة التي ستتعامل بها مع الموقف".