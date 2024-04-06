عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برايتون في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وبرايتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.