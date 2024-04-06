موقف بيدري ودي يونج من مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على موقف كلا من بيدري وفرينكي دي يونج نجمي خط وسط برشلونة من المشاركة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي في إطار مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موقف بيدري ودي يونج من مواجهة باريس

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن دي يونج وبيدري وأندرياس كريستنسن شاركوا في مباراة تدريبية بالإضافة إلى بقية زملائهم ببرشلونة صباح اليوم السبت.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج وكريستنسن شاركا دون أي مشاكل وحصل كلاهما لاحقًا على الضوء الأخضر لخوض مواجهة باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بيدري لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية مما يعني أنه قد لا يشارك في مواجهة البرسا أمام باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يخاطر بمشاركة بيدري أمام باريس سان جيرمان.

يذكر أن مباراة العودة سوف تقام يوم 16 أبريل الحالي على ملعب لويس كومبانيس.