نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يوجه رسالة خاصة لـ جمهور الريال قبل موقعة السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني رسالة خاصة لجمهور المرينجي قبل مواجهة مانشستر سيتي القادمة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكتب فينيسيوس جونيور رسالة لجمهور النادي الملكي قبل لقاء مانشستر سيتي القادم عبر منصة إكس:" ارتدي اللون الأبيض وادعم فريقك".

وسوف تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.