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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن سر عودة المان سيتي على الرغم من التأخر في النتيجة أمام كريستال بالاس.

جوارديولا: لدينا الوقت للتعافي قبل مواجهة ريال مدريد

وحول مانشستر سيتي تأخره لفوز كبير على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة نقلتها شبكة بي بي سي البريطانية: "في الشوط الأول، ارتكبنا الأخطاء، لكننا عدنا في النتيجة".

وأضاف: "كيفين دي بروين ساعدنا على الفوز بتمريراته الحاسمة وأهدافه، لم أكن أعلم أنه يستمتع بتسجيل الأهداف أكثر من صناعتها".

وتابع: "أردنا التسجيل مبكرًا في الشوط الثاني، وبعد ذلك تمكنا من قتل المباراة".

وأردف قائلا: "سنرى اللاعبين المتاحين لدينا لأن جفارديول عانى من إصابة صغيرة، لم نكن محظوظين باللعب مبكرًا يوم السبت بعد مواجهة أستون فيلا".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا: "لكننا الآن محظوظون لأن لدينا الوقت للتعافي قبل مباراة ريال مدريد، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة ضد الملكي".