نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء سارة في مانشستر سيتي بشأن جاهزية نجمه قبل مواجهة الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أخبار سارة بشأن جاهزية نجمه قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب فريق مانشستر سيتي مع نظيره ريال مدريد مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في ربع نهائي دوري الأبطال.

وكانت مباراة السيتي اليوم السبت أمام كريستال بالاس شهدت تواجد الحارس إيدرسون مواريس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وبحسب التقارير فإن جوارديولا رفض مشاركة إيدرسون في مباراة كريستال بالاس خوفا من تجدد الإصابة، حيث أنه سوف يكون جاهز للمشاركة في مباراة ريال مدريد القادمة بنسبة 100%.

ونجح مانشستر سيتي في الانتصار أمام نظيره فريق كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.