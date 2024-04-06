انت الأن تتابع خبر النادي الوطني يستضيف بطولة كرة الطاولة الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف النادي الوطني بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الأردنية، البطولة الدولية المفتوحة لكرة الطاولة الخامسة عشرة في عمّان لذوي الإعاقة، في الفترة من 18 الى 23 نيسان الحالي.

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية السبت، تعد البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وتضيف 20 نقطة على سلم الترتيب الدولي للاعبين المشاركين، وهي من المحطات المؤهلة لـ بارالمبيك باريس 2024.

ويشارك في البطولة التي تقام منافساتها في صالة المرحوم يوسف الكرمي، بمجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة من 12 دولة: السعودية، الكويت، العراق، إيران، ماليزيا، بريطانيا، بنغلادش، قبرص، اليمن، سيرلانكا، كازاخستان، وبالإضافة إلى الأردن .