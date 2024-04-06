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أحمد جودة - القاهرة - عبّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته الكبيرة بانتصار الفريق على سيمبا التنزاني في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مما أهله للمربع الذهبي من البطولة.

كيف احتفل كولر بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

نشر المدير الفني السويسري صورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك يحتفل فيها بتأهل الأهلي للمربع الذهبي، وظهر وهو يحمل كوبًا من الكابتشينو.

وعبّر كولر عن سعادته بالتأهل قائلًا: "أنا سعيد للغاية بصعودنا إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأستمتع باللحظة مع كوب الكابتشينو، وأتطلع لمباراة إنبي المقبلة في الدوري".

وبهذا الفوز، حسم الأهلي بطاقته إلى المربع الذهبي من البطولة، بعدما فاز في مباراتي الذهاب والإياب على سيمبا التنزاني بنتيجة إجمالية 3-0.

وينتظر الفريق المصري الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي.