نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يتخذ قرار نهائي بشأن مصير فاي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني قرار نهائي بشأن مصير المدافع السنغالي الشاب ميكائيل فاي مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وظهرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تؤكد بأن ميكائيل فاي يريد مغادرة صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك إذا لم يصعد إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي ميجيل سانشيز أن البارسا قرر عدم بيع فاي أو حتى إعارته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه سوف يتم تصعيده في الموسم المقبل إلى الفريق الأول.

وتلقى السنغالي الدولي ميكائيل فاي الكثير من العروض في الفترة الأخيرة من أجل الرحيل عن نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت فاي الأنظار إليه في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا خاصة في فترة التوقف الدولي الماضية حينما كان متواجد مع منتخب السنغال.